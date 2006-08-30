Госпрограмма субсидирования ставок по ипотеке на покупку жилья в новостройках закрыта.
Сегодня, 14:00 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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С 1 января 2017 года перестала действовать госпрограмма субсидирования ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках.
Напомним, изначально она была рассчитана на период с 1 марта 2015 года по 1 марта 2016 года.
В феврале 2016 года ее реализация была продлена до 1 января 2017 года.
Государство планировало потратить на программу 20 млрд рублей для выдачи льготных кредитов общим объемом 400 млрд рублей.
Позже лимит увеличили до 700 млрд рублей.
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