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Новости / Экономика

Как сделать перерасчет за отопление

Сегодня, 10:28 | Просмотров: 119 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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С начала этого года в областную жилинспекцию поступило более 200 жалоб граждан на обоснованность доначислений платы за отопление. Сколько все-таки платить и куда обращаться, если сумма слишком велика?

За отопление жители нашего региона платят по схеме 1-12. То есть каждый месяц мы оплачиваем счета, исходя из объемов потребления тепла, которые были в предыдущем году. По итогам года Управляющая компания делает перерасчет, внося недоплаченную сумму в январскую квитанцию. Поэтому общий коммунальный платеж становится больше.

Как сделать перерасчет за отоплениеСЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если вы видите, что в вашей квитанции начислено в размере месячного или двухмесячного платежа, то это более-менее вероятная сумма. Если сумма больше, это не значит, что такого не может быть, но есть повод побеспокоиться. Если УК ничего не поясняет нужно обратиться в жилинспекцию».

В теплые зимы традиционный январский перерасчет бывает незначителен и незаметен потребителю. Однако в этом году зима выдалась морозной, и потребление тепла, по сравнению с прошлым годом, возросло. Если сумма в квитанции непосильно большая Законом предусмотрена рассрочка оплаты.

СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для некоторых такие суммы становятся непосильными, закон допускает модель, при которой жители могут обратиться в Управляющую компанию с просьбой рассрочки платежа на несколько месяцев».

По любому вопросу, связанному с перерасчетом платы за тепло, можно обратиться по телефону горячей линии Общественной палаты.

СЕРГЕЙ УЛИТИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ЖКХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всю неделю, до пятницы у нас в Центре общественного контроля работает горячая линяя. Звоните 38-14-77, дадим консультацию и отработаем по контактам, которые поступают».

В 2017 году наш регион полностью откажется от практики перерасчетов по итогам года. С сентября платить за тепло мы будем по факту потребления, то есть зимой больше, летом меньше. Как считают общественники - это более честный и прозрачный способ оплаты.


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