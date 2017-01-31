Как сделать перерасчет за отопление

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С начала этого года в областную жилинспекцию поступило более 200 жалоб граждан на обоснованность доначислений платы за отопление. Сколько все-таки платить и куда обращаться, если сумма слишком велика?За отопление жители нашего региона платят по схеме 1-12. То есть каждый месяц мы оплачиваем счета, исходя из объемов потребления тепла, которые были в предыдущем году. По итогам года Управляющая компания делает перерасчет, внося недоплаченную сумму в январскую квитанцию. Поэтому общий коммунальный платеж становится больше.В теплые зимы традиционный январский перерасчет бывает незначителен и незаметен потребителю. Однако в этом году зима выдалась морозной, и потребление тепла, по сравнению с прошлым годом, возросло. Если сумма в квитанции непосильно большая Законом предусмотрена рассрочка оплаты.По любому вопросу, связанному с перерасчетом платы за тепло, можно обратиться по телефону горячей линии Общественной палаты.В 2017 году наш регион полностью откажется от практики перерасчетов по итогам года. С сентября платить за тепло мы будем по факту потребления, то есть зимой больше, летом меньше. Как считают общественники - это более честный и прозрачный способ оплаты.