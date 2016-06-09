ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

18 апреля 2017г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 55.9793
EURO: 59.6124
Погода в городе Кирове:
вечером:  -7...-5°C
ночью:  -4...-2°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

Газификация Зуевского района приостановлена из-за долгов за потребленный газ.

Сегодня, 09:33 | Просмотров: 129 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Компания «Газпром межрегионгаз Киров» приняла решение не продолжать газификацию Зуевского района.
 
Группа предприятий, работающих в п. Косино, за два года задолжала ресурсоснабжающей компании за поставленный природный газ более 32 млн рублей. В числе должников - ООО «СпецКапСтрой» (10,07 млн. руб.), ООО «Теплоэнергосбыт» (0,34 млн. руб.), МУ Администрация Косинского с/п (2,26 млн. руб.), и ООО «КБФ Групп» (19,49 млн. руб.).
 
По инициативе Компании «Газпром межрегионгаз Киров» сейчас правоохранительные органы Кировской области проводят проверки фактов уклонения потребителей от расчетов за потребленный газ.
 
Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя-руководителя ООО «СпецКапСтрой», Направлено заявление о привлечении к ответственности главы администрации Косинского сельского поселения.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Печь без дверцы стала причиной пожара в Афанасьевском районе

18:45 18.04.2017


Печь без дверцы стала причиной пожара в Афанасьевском районе

После падения ребенка в культурном центре возбуждено уголовное дело

18:23 18.04.2017


После падения ребенка в культурном центре возбуждено уголовное дело

Александр Галицких возглавил Общественную палату Кировской области

17:40 18.04.2017


Александр Галицких возглавил Общественную палату Кировской области

В Кировской области браконьера оштрафовали на 300 тысяч рублей.

14:19 18.04.2017


В Кировской области браконьера оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

11:52 18.04.2017


Сайты, продающие поддельные полисы ОСАГО, будут блокировать.

В Слободском трое молодых людей ограбили 19-летнего инвалида.

11:47 18.04.2017


В Слободском трое молодых людей ограбили 19-летнего инвалида.

В Нолинском районе в детском саду было слишком холодно

11:24 18.04.2017


В Нолинском районе в детском саду было слишком холодно

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"

17:46 18.04.2017


В Кирово-Чепецке состоялся ежегодный турнир по художественной гимнастике "Весенние ласточки"

Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в Вересниках

12:01 18.04.2017


Чиновники проверили качество наплавных тротуаров в Вересниках

Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

12:00 18.04.2017


Ровно год назад в эфире Вести ФМ вышли первые новости нашего региона

Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

10:45 18.04.2017


Юные кировчане готовятся к Всероссийскому конкурсу "Синяя птица"

Коммунальщики лишили возможности кировских инвалидов-велосипедистов отправиться на соревнования

10:45 18.04.2017


Коммунальщики лишили возможности кировских инвалидов-велосипедистов отправиться на соревнования

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Предприятия Кировской области задолжали «Газпром межрегионгаз Киров» около 800 млн. рублей.

09.06.2016


Предприятия Кировской области задолжали «Газпром межрегионгаз Киров» около 800 млн. рублей.

В суд направлено дело о хищении имущества ООО «Теплоэнергосбыт» стоимостью более 70 млн. рублей.

02.07.2016


В суд направлено дело о хищении имущества ООО «Теплоэнергосбыт» стоимостью более 70 млн. рублей.

Газификация Зуевского района

12.11.2009


Газификация Зуевского района

Газпром

31.08.2012


Газпром

В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

31.01.2017


В Зуевском районном суде рассмотрят дело о хищении имущества стоимостью 70 млн рублей.

В Кирово-Чепецке на ТЭЦ-3 произошла остановка

13.01.2017


В Кирово-Чепецке на ТЭЦ-3 произошла остановка

Популярные новости

На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

16.04.2017


На автодороге Киров-Советск произошло лобовое столкновение двух микроавтобусов: 1 человек погиб, 12 пострадавших.

В Кирове упал башенный кран

13.04.2017


В Кирове упал башенный кран

МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

16.04.2017


МЧС: в ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл (СПИСОК)

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

16.04.2017


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

13.04.2017


Жители Вересников готовятся к паводку по самому плохому сценарию

В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

09.04.2017


В Кирове 12 человек тушили горящий балкон.

© Государственная телевизионная и радиовещательная компания "Вятка" 2006 - 2016. Свидетельство о регистрации СМИ Эл - ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка". Для детей старше 16 летwww.gtrk-vyatka.ru
Рейтинг@Mail.ru


Наверх