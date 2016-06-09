Газификация Зуевского района приостановлена из-за долгов за потребленный газ.

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Компания «Газпром межрегионгаз Киров» приняла решение не продолжать газификацию Зуевского района.

Группа предприятий, работающих в п. Косино, за два года задолжала ресурсоснабжающей компании за поставленный природный газ более 32 млн рублей. В числе должников - ООО «СпецКапСтрой» (10,07 млн. руб.), ООО «Теплоэнергосбыт» (0,34 млн. руб.), МУ Администрация Косинского с/п (2,26 млн. руб.), и ООО «КБФ Групп» (19,49 млн. руб.).

По инициативе Компании «Газпром межрегионгаз Киров» сейчас правоохранительные органы Кировской области проводят проверки фактов уклонения потребителей от расчетов за потребленный газ.

Возбуждено уголовное дело в отношении учредителя-руководителя ООО «СпецКапСтрой», Направлено заявление о привлечении к ответственности главы администрации Косинского сельского поселения.