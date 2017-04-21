Полигон ТБО в Чепецке закрыли

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Город Кирово-Чепецк находится на грани мусорного коллапса. Работа полигона ТБО в поселке Перекоп по решению суда была приостановлена.

В Кирово-Чепецке готовятся к чрезвычайной ситуации. Все службы переведены в повышенную готовность. Всему виной - мусор. Городу с населением в 70 тысяч человек его просто некуда вывозить. 15 апреля работу полигона ТБО в поселке Перекоп, который горит и дымит уже год, приостановили по решению суда.По мнению директора городской свалки, полигон закрыли очень не вовремя. По его словам, ситуацию, наконец, удалось взять под контроль. Тем более решает проблему дымящего полигона сообща весь город. Химики и строители бесплатно дали средства защиты для людей и технику. Сейчас дымящиеся участки отсекли от основной территории траншеями глубиной до 8 метров. Очаги дыма засыпают песком.Тем не менее, решение суда никто не отменял. Кирово-Чепецкая администрация решает проблему, как может, просит помощи у соседей. Откликнулась пока только Зуевка, предоставив свой полигон на несколько дней.А куда вывозить? Свалки в Куменах, Слободском в помощи соседям отказали. А запрет на утилизацию на своём полигоне будет действовать ещё до 28 апреля. Это при условии, что за это время удастся полностью решить вопрос с огнем и дымом. Тогда Роспотребнадзор не будет возражать. Полигон заработает. Но вопрос, куда ещё неделю будут вывозить бытовые отходы из Кирово-Чепецка, остается открытым.