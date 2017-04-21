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Новости / Экономика

Полигон ТБО в Чепецке закрыли

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 89 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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Город Кирово-Чепецк находится на грани мусорного коллапса. Работа полигона ТБО в поселке Перекоп по решению суда была приостановлена.
 
 
В Кирово-Чепецке готовятся к чрезвычайной ситуации. Все службы переведены в повышенную готовность. Всему виной - мусор. Городу с населением в 70 тысяч человек его просто некуда вывозить. 15 апреля работу полигона ТБО в поселке Перекоп, который горит и дымит уже год, приостановили по решению суда.

- Общая площадь полигона около 15 тысяч квадратных метров, 10 тысяч из них были объяты открытым огнем, сейчас же сохраняются вот такие локальные очаги дымления. По оценкам пожарных их общая площадь не превышает 100 квадратных метров.

По мнению директора городской свалки, полигон закрыли очень не вовремя. По его словам, ситуацию, наконец, удалось взять под контроль. Тем более решает проблему дымящего полигона сообща весь город. Химики и строители бесплатно дали средства защиты для людей и технику. Сейчас дымящиеся участки отсекли от основной территории траншеями глубиной до 8 метров. Очаги дыма засыпают песком.

Полигон ТБО в Чепецке закрылиСЕРГЕЙ ТРЕТЬЯКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МУП "КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО":
«Буквально с сегодняшнего дня возможно продолжение приёма ТБО на наш полигон. Почему. Мы сейчас с вами находимся на неработающих картах, где было дымление, работающая карта находится в километре от того места, где мы находимся, там работать можно».

Тем не менее, решение суда никто не отменял. Кирово-Чепецкая администрация решает проблему, как может, просит помощи у соседей. Откликнулась пока только Зуевка, предоставив свой полигон на несколько дней.

Полигон ТБО в Чепецке закрылиМИХАИЛ ШИНКАРЕВ, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«По письменному документу Зуевка принимает по 21 число, по завтрашний день Что дальше? Пока не знаю. В любом случае наша задача из города мусор вывозить - будем вывозить».
 
А куда вывозить? Свалки в Куменах, Слободском в помощи соседям отказали. А запрет на утилизацию на своём полигоне будет действовать ещё до 28 апреля. Это при условии, что за это время удастся полностью решить вопрос с огнем и дымом. Тогда Роспотребнадзор не будет возражать. Полигон заработает. Но вопрос, куда ещё неделю будут вывозить бытовые отходы из Кирово-Чепецка, остается открытым.


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