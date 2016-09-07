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Новости / Экономика

Кировские предприятия приглашаются на инвестиционный форум

Сегодня, 15:31 | Просмотров: 83 | Версия для печати
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6-7 декабря в Москве пройдут 2-й международный инвестиционный форум и выставка «Тепличные комплексы России 2017: инвестиции, инновации и обустройство».

Ежегодно в мероприятии принимают участие более 500 руководителей тепличной отрасли, федерального и регионального министерств сельского хозяйства, российские и международные инвесторы, производители оборудования и услуг, энергетические компании, главы регионов, руководители торговых сетей, президенты отраслевых союзов и ассоциаций.

В мероприятии традиционно принимают участие представители министерства сельского хозяйства РФ, Союза производителей плодов и овощей, порядка 500 участников от крупнейших агрохолдингов и инвестиционных проектов России.

В рамках форума пройдут специализированная выставка и технические презентации от мировых лидеров индустрии из Голландии, Израиля, Южной Кореи, Испании, Польши, Франции и других стран.

Основные направления работы форума 2017: презентации эффективных стратегий ведения бизнеса; специальная сессия по финансированию проектов (от подготовки бизнес-плана до получения стабильного дохода), представление 60+ тепличных инвестиционных проектов со сроком реализации 2018-2020 гг.; практические примеры развития производства предприятий России, СНГ и Европы.

Кроме того, планируется проведение специальных сессий по направлениям (овощные теплицы, грибные фермы, цветоводство, ягоды и фрукты и т.д.), а также «встречи с инвесторами», где инициаторы проектов, российские и международные инвесторы обсудят возможности сотрудничества по заранее составленному графику встреч.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте: www.greenhousesforum.com


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