Кировские товары презентовали в Португалии

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Предприятия Кировской области приняли участие в Международной торговой ярмарке кустарно-художественных изделий и ремесел FIA Lisboa 2017 (г. Лиссабон).Ярмарка FIA Lisboa проводится с 1988 года. Ежегодно она собирает около 700 участников из 40 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, её гостями становятся свыше 120 тысяч посетителей.В этот период проводятся конкурсы лучших экспонатов, семинары, лекции, демонстрационные показы, музыкальные представления, игры и др.В основном экспонируются изделия народных художественных промыслов и ремёсел, предметы декоративно-прикладного искусства, сувенирно-подарочная продукция, ювелирные изделия, предметы интерьера, посуда и столовые приборы, текстиль, ткани, головные уборы, музыкальные инструменты и т.д.Начиная с 2015 года, на ярмарке организуется российская экспозиция, а в текущем году в рамках российской экспозиции при содействии областного министерства развития предпринимательства, торговли и внешних связей был представлен стенд Кировской области.Как сообщили в министерстве, участие в выставке организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие предпринимательства и внешних связей» на 2013-2020 годы». За счёт бюджетных средств осуществлялось финансирование затрат на аренду выставочного стенда, а также на оплату регистрационного сбора за участие в мероприятии.В ярмарке приняли участия пять предприятий региона, которые представили португальским покупателям матрёшки, куклы, игрушки, изделия из лозы и товары для художников.В рамках выставки прошла розничная продажа изделий народных художественных промыслов, а также состоялись переговоры по вопросам последующей реализации сувенирной продукции кировских товаропроизводителей в Португалии.По мнению кировских экспонентов, участие в выставке способствует повышению доверия к товарам российских регионов.