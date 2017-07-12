Кировский инвестпроект стал победителем конкурса

В Москве в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялось открытое заседание попечительского совета конкурса на соискание ежегодной общественной премии «Регионы - устойчивое развитие».



В мероприятии под председательством члена комитета СФ по науке, образованию и культуре, сенатора от Кировской области Олега Казаковцева приняли участие заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Алексей Майоров, члены СФ, сенаторы, представляющие регионы России, председатель организационного комитета конкурса Анна Беличенко, представители региональных органов исполнительной власти, банковского сообщества.



В список победителей конкурса по итогам весеннего отбора вошли инвестиционные проекты компаний из 17 субъектов Российской Федерации. Их общая сумма финансирования составит свыше 13 млрд рублей.



В числе победителей - кировское предприятие по выпуску средств пожаротушения с инвестпроектом на сумму более 360 млн рублей.



Напомним, конкурс проводится на постоянной основе с 2011 года. Победители выявляются дважды в год - в рамках весеннего и осеннего отборов проектов. В числе критериев - наличие земли в собственности и минимум 10 процентов от стоимости проекта на банковском счету, чтобы банки и соинвесторы могли на льготных условиях вложить свои средства в его реализацию. Таким образом, победители получают возможность получить инвестиции на выгодных условиях под свой проект.

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