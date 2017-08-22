Кировский машзавод 1 Мая вновь выпускает краны

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Кировский машзавод 1 Мая набирает новые промышленные заказы. На выездном рабочем совещании, которое прошло на площадке заводе, обсуждались результаты работы предприятия и его дальнейшие перспективы.Новые железнодорожные краны грузоподъёмностью 16 тонн готовы к отгрузке, часть уже отправлена заказчику, еще несколько - в работе.Напомним, в июле 2017 года на рабочей встрече Игоря Васильева с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лесуном был рассмотрен вопрос об осуществлении заказов филиала «РЖД» по ремонту и приобретению железнодорожной техники на машзаводе 1 Мая. Итогом стало подписание контракта на изготовление и поставку 20 кранов.Основанный еще в конце 19 века, в последнее десятилетие завод переживал не лучшие времена, в январе 2016-го была введена процедура внешнего управления. А сейчас есть все предпосылки для финансового оздоровления предприятия.Вопросы сотрудничества Кировского машзавода 1 Мая» и ОАО «РЖД» поднимались в августе на совещании в Минпромторге России под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Александра Морозова. Обсуждалось сохранение уникального производства кранов на железнодорожном ходу и железнодорожных путевых машин, а также обеспечение предприятия заказами со стороны «РЖД». Было принято решение о продолжении сотрудничества, возобновлённого после двухлетнего перерыва. Также была достигнута договорённость о заключении контракта на ближайшую и среднесрочную перспективу по поставке больших и малых кранов, ремонту другой железнодорожной техники и путевых машин для нужд ОАО «РЖД». На выездном рабочем совещании, которое прошло на площадке завода, обсудили результаты работы предприятия и его дальнейшие перспективы.И вопрос наполнения заказов для машзавода остаётся на контроле у власти, поскольку развитие промышленности - одна из приоритетных задач Правительства области.