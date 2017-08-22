Кировский машзавод 1 Мая вновь выпускает краны
Сегодня, 17:47 | Просмотров: 113 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Новые железнодорожные краны грузоподъёмностью 16 тонн готовы к отгрузке, часть уже отправлена заказчику, еще несколько - в работе.
АНАТОЛИЙ КОЛЧИН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ОАО «КИРОВСКИЙ МАШЗАВОД 1 МАЯ»:
«Задача коллектива - все 20 кранов отгрузить до 1 декабря этого года, думаю, что мы с этой задачей справимся, у нас все для этого есть, люди - прекрасные труженики, знают свое дело, поэтому я считаю, что этот заказ будет выполнен успешно».
Напомним, в июле 2017 года на рабочей встрече Игоря Васильева с начальником Горьковской железной дороги Анатолием Лесуном был рассмотрен вопрос об осуществлении заказов филиала «РЖД» по ремонту и приобретению железнодорожной техники на машзаводе 1 Мая. Итогом стало подписание контракта на изготовление и поставку 20 кранов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предприятие должно жить, работать, выпускать уникальную продукцию, для Кирова это очень важный момент, это около тысячи работающих людей на пике производства, большая промышленная кооперация внутри России и внутри Кирова, нам ни в коем случае нельзя такую площадку, такой уникальный завод, который славится на весь мир, ни в коем случае нельзя потерять, нужно сделать все для того, чтобы он работал, выпускал профильную продукцию, и Киров стал заметен на промышленной карте Российской Федерации».
Основанный еще в конце 19 века, в последнее десятилетие завод переживал не лучшие времена, в январе 2016-го была введена процедура внешнего управления. А сейчас есть все предпосылки для финансового оздоровления предприятия.
СВЕТЛАНА ЧАРУШИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ УФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Средняя зарплата была в прошлом году 17-18 тысяч, сейчас 22 тысячи, соответствует той зарплате, которая складывается в среднем по региону».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Надо внимательно за этим смотреть, чтобы тренд был поступающим, количество заказов напрямую должно влиять на благополучие работников».
Вопросы сотрудничества Кировского машзавода 1 Мая» и ОАО «РЖД» поднимались в августе на совещании в Минпромторге России под председательством заместителя Министра промышленности и торговли Александра Морозова. Обсуждалось сохранение уникального производства кранов на железнодорожном ходу и железнодорожных путевых машин, а также обеспечение предприятия заказами со стороны «РЖД». Было принято решение о продолжении сотрудничества, возобновлённого после двухлетнего перерыва. Также была достигнута договорённость о заключении контракта на ближайшую и среднесрочную перспективу по поставке больших и малых кранов, ремонту другой железнодорожной техники и путевых машин для нужд ОАО «РЖД». На выездном рабочем совещании, которое прошло на площадке завода, обсудили результаты работы предприятия и его дальнейшие перспективы.
- Кое-какие наметки есть по работе с РЖД, пока цифры рано озвучивать, но перспектива есть.
- Улыбка на лице руководителя говорит о многом, а количество работающих сейчас?
- 750 человек.
- Это как раз такой пример, которых не так много в РФ, когда предприятие, потеряв былую мощь, возвращает ее себе.
И вопрос наполнения заказов для машзавода остаётся на контроле у власти, поскольку развитие промышленности - одна из приоритетных задач Правительства области.
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