Совещание по лесному машиностроению
Сегодня, 10:21 | Просмотров: 105 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Чтобы обсудить меры, необходимые для дальнейшего развития лесного машиностроения, Правительство региона по инициативе заместителя Председателя Правительства Максима Кочеткова, решило провести в Кирове форум, который объединит интересы всех участников лесной отрасли: и ответственные министерства, и непосредственно производителей.
Как известно, наш регион является одним из ведущих в сфере лесной промышленности. Принципиальное место в ней отведено лесному машиностроению. В настоящее время на территории области производством оборудования для лесной переработки занимаются 67 предприятий. Однако все они являются малыми, что недостаточно для развития целой отрасли.
АРТЕМ НОПИН, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основными проблемами лесного машиностроения являются: критический износ производственных мощностей, высокие издержки на содержание оборудования, неэффективная кооперация промышленных предприятий, нехватка квалифицированных кадров».
СЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одним из главных запросов является современное многофункциональное устройство, которое можно легко перенастраивать при изготовлении деталей. Они позволяют либо исключить ручные операции, либо значительно сократить их объем. Сейчас такие изделия выполняют только иностранные производители».
ГЕОРГИЙ САМОДУРОВ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ "СТАНКОИНСТРУМЕНТ":
«Востребовано все, что связано с переработкой леса: фанера, ДСП, оборудование для производства мебели. Конечно печально, что страна, обладающая такими лесными запасами, транспортирует продукцию 2-го технического передела. Мы должны менять эту ситуацию с участием и бизнеса, и мер господдержки».
ДМИТРИЙ НИКИТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ:
«Мне удалось весной посетить в вашем регионе ряд производственных площадок. Увидел, что рядом предприятий производится конкурентноспособное оборудование, ничем не уступающее по функционалу иностранным производителям. Данное мероприятие необходимо, чтобы объединить, состыковать производителей такой продукции».
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