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Новости / Экономика

Совещание по лесному машиностроению

Сегодня, 10:21 | Просмотров: 105 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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В Кирове обсудили перспективы развития лесного машиностроения. Участниками форума стали более ста предприятий ЛПК со всей России.

Чтобы обсудить меры, необходимые для дальнейшего развития лесного машиностроения, Правительство региона по инициативе заместителя Председателя Правительства Максима Кочеткова, решило провести в Кирове форум, который объединит интересы всех участников лесной отрасли: и ответственные министерства, и непосредственно производителей.

Как известно, наш регион является одним из ведущих в сфере лесной промышленности. Принципиальное место в ней отведено лесному машиностроению. В настоящее время на территории области производством оборудования для лесной переработки занимаются 67 предприятий. Однако все они являются малыми, что недостаточно для развития целой отрасли.

Совещание по лесному машиностроениюАРТЕМ НОПИН, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Основными проблемами лесного машиностроения являются: критический износ производственных мощностей, высокие издержки на содержание оборудования, неэффективная кооперация промышленных предприятий, нехватка квалифицированных кадров».
 
 
Правительство региона сегодня разрабатывает концепцию развития лесного машиностроения. Наиболее эффективное направление - это деревообрабатывающее станкостроение.

Совещание по лесному машиностроениюСЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Одним из главных запросов является современное многофункциональное устройство, которое можно легко перенастраивать при изготовлении деталей. Они позволяют либо исключить ручные операции, либо значительно сократить их объем. Сейчас такие изделия выполняют только иностранные производители».
 
 
В данный момент лесная отрасль зависит от импортных станков - их доля на российском рынке составляет около 80 процентов. Оборудование это дорогое и не каждый потенциальный производитель решится его купить. Поэтому в России, и Кировская область не исключение, бизнес в основном занимается первичной деревообработкой. За границу мы везем лес-кругляк, а собственное производство пока не развиваем.

Совещание по лесному машиностроениюГЕОРГИЙ САМОДУРОВ, ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ "СТАНКОИНСТРУМЕНТ":
«Востребовано все, что связано с переработкой леса: фанера, ДСП, оборудование для производства мебели. Конечно печально, что страна, обладающая такими лесными запасами, транспортирует продукцию 2-го технического передела. Мы должны менять эту ситуацию с участием и бизнеса, и мер господдержки».
 
 
Минпромторгом России разработана программа поддержки производителей лесного оборудования. Одна из них - это система льготного кредитования. Бизнес в производство станков начал вкладываться - появляется отечественное распиловочное оборудование.

Совещание по лесному машиностроениюДМИТРИЙ НИКИТИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА СТАНКОСТРОЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ:
«Мне удалось весной посетить в вашем регионе ряд производственных площадок. Увидел, что рядом предприятий производится конкурентноспособное оборудование, ничем не уступающее по функционалу иностранным производителям. Данное мероприятие необходимо, чтобы объединить, состыковать производителей такой продукции».
 
 
На форуме прозвучало, что в России необходима целевая комплексная программа в сфере лесопереработки, способная изменить ситуацию и подтолкнуть инвесторов к производству станков и оборудования. Участники форума рассчитывают, что получив информацию от предприятий, которые уже работают в лесной сфере, можно будет принять дополнительный комплекс мер поддержки производителей.


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