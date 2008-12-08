Заседание коллегии казначейства

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В Управлении Федерального казначейства по Кировской области прошло расширенное заседание коллегии.Были рассмотрены итоги работы в этом году и задачи на перспективу, в условиях внедрения новаций в бюджетном процессе. Сегодня ключевыми задачами Управления являются исполнение федерального бюджета на территории региона и контроль за движением средств на реализацию федеральных целевых программ.