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Новости / Экономика

Заседание коллегии казначейства

Вчера, 17:44 | Просмотров: 140 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Управлении Федерального казначейства по Кировской области прошло расширенное заседание коллегии.

Были рассмотрены итоги работы в этом году и задачи на перспективу, в условиях внедрения новаций в бюджетном процессе. Сегодня ключевыми задачами Управления являются исполнение федерального бюджета на территории региона и контроль за движением средств на реализацию федеральных целевых программ.

Заседание коллегии казначействаОЛЕГ ГВЫЗИН, РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все больше и больше бюджет, взаимодействуя с теми, кто получает финансирование из федерального бюджета, закупки за счет бюджетных средств, уходит в электронную среду и цифру, все это стало возможным, исходя из детального понимания предмета, которым мы занимаемся».

Заседание коллегии казначействаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот если взять 8-10 лет назад, тот объем задач, которые вы выполняли и тот, который вы выполняете сегодня, и мы представляем, как он будет возрастать в обозримом будущем, конечно, говорит о том, что на вас лежит очень большая ответственность, вам доверяет государство».


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