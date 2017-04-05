Игорь Васильев определил главные задачи новому министру экономического развития Кировской области.

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Недавно назначенный на эту должность Владислав Кадыров займётся развитием ТОСЭР в Вятских Полянах и разработкой программы поддержки предпринимательства в Кировской области.

Новому министру предстоит сформировать программу поддержки предпринимательства в Кировской области и проработать план развития ТОСЭР в Вятских Полянах.

На встрече с Игорем Васильевым Владислав Кадыров сообщил, что уже начал разрабатывать планы работы на следующий год.

Глава региона поручил новому министру проанализировать запросы предпринимателей малого и среднего бизнеса на формы господдержки. Кроме того, важно отслеживать и реализовывать в регионе лучшие практики поддержки бизнеса, существующие в РФ.

Напомним, статус территории опережающего социально-экономического развития моногород Вятские Поляны получил 12 октября 2017 года после утверждения постановления Правительства РФ.

В ближайшее время на ТОСЭР должны зайти не менее 8 резидентов, которые планируют привлечь полмиллиарда рублей инвестиций и создать порядка 700 новых рабочих мест. Потенциальными резидентами ТОСЭР, в частности, выступают ООО «НУР» (производство посуды ТМ «Мечта»), ООО «Сервисный Металлоцентр «Маркетинг-Бюро» (производство полуфабрикатов из стальной заготовки), ООО «ВЫСОТА 43» (создание завода по производству лифтового оборудования и подъёмных механизмов), а также ООО «Стиплекс» (производство пенопласта и упаковки для бытовой техники).