Предоставление налоговых преференций по региональным налогам

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Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области объявляет о приёме документов от частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Кировской области и планирующих воспользоваться в 2018 году дифференцированной налоговой ставкой по налогу на имущество организаций.Налоговая преференция предоставляется в соответствии с ч. 4 ст. 4 Закона Кировской области от 27.07.2016 № 692-ЗО «О налоге на имущество организаций в Кировской области».Налоговая преференция выражается в снижении ставки по налогу на прибыль организаций с 17,5% до 13,5%.Срок подачи документов - до 15 января 2018 года.Также документы принимаются от субъектов инвестиционной деятельности, вкладывающих средства в обновление основных фондов и планирующих воспользоваться в 2018 году пониженной налоговой ставкой по налогу на прибыль организаций, в соответствии с ч. 1 ст. 3 Закона Кировской области от 08.10.2012 № 199-ЗО «О пониженной налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий налогоплательщиков».Налоговая ставка для частных инвесторов, реализующих инвестиционные проекты на территории Кировской области, может быть снижена с 2,2% до 0,2% в зависимости от объёма вложенных инвестиций.Срок подачи документов - до 15 февраля 2018 года.С подробной информацией о порядке и условиях получения налоговых преференций по региональным налогам можно ознакомиться на сайте областного министерства экономического развития и поддержки предпринимательства www.invest.kirovreg.ru (раздел «Инвестиции» /«Инвестору»/«Налогообложение субъектов инвестиционной деятельности») или по тел. (8332) 38-10-76.