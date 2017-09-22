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Новости / Экономика

Ситуацию с объектами застройщика ООО "Тектон" обсудили в областном правительстве.

Сегодня, 10:51 | Просмотров: 265 | Версия для печати
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В региональном министерстве строительства прошло рабочее совещание по вопросам строительства многоквартирных домов №№ 38 и 40 в переулке Березниковский.
 
Работы на объекте не ведутся с мая 2017 года. По информации учредителя компании, ООО «Тектон» намерено закончить строительство объектов с помощью инвесторов.
 
По дому номер 38 планируется уложиться в срок от 12 до 14 месяцев, по дому номер 40 – от 14 до 20 месяцев. 15 января 2018 года застройщик получил письменное заключение банка о возможности выполнения обязательств с выбранным инвестором.
 
На сегодняшний день компания ведет переговоры с крупной строительной компанией, которая может стать инвестором проекта. Также заключены контракты с тремя компаниями, которые будут выполнять на объекте подрядные работы. В доме № 38 необходимо провести общие строительные работы, выполнить сетевые подключения, в том числе отопления, электричества, и провести отделку помещений. Работы планируется начать в марте.
 
В Минстрое призвали представителей застройщика регулярно информировать участников долевого строительства о ходе процесса.
 
Добавим, что в списке объектов, по которым запланированы следующие совещания в областном правительстве - ООО «Тектон», ООО «Техкомсервис», ООО «Севержилстрой», ООО «Полёт», ООО «Старая Крепость» (г. Вятские Поляны), ООО «Вятка-Надым», АО «Крик», ООО «ЖК Виктория», ООО «ЖК Виктория-4», ЗАО «МЖК Родина».


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