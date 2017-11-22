После вмешательства прокуратуры АО «КЧУС» погасил долги по зарплате 376 работникам.

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В ходе прокурорской проверки было выявлено, что 376 работников АО "КЧУС" не получили заработную плату за декабрь 2017 года на общую сумму более 6,5 млн. рублей.

Руководителю АО было внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

После вмешательства органов прокуратуры вышеуказанная задолженность по заработной плате перед 376 работниками АО «КЧУС» была погашена.