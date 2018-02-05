В Кирово-Чепецке прокуратура уличила ООО "Автоколонна-12" в плохой уборке снега.

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Кирово-Чепецкая городская прокуратура провела проверку работу ООО «Автоколонна-12» по исполнению требований законодательства, регулирующего содержание автомобильных дорог в зимний период.

МКУ «Дорожно- эксплуатационная служба г. Кирово-Чепецка» заключила с ООО «Автоколонна-12» муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования местного пользования.

Но при проверке выяснилось, что эксплуатационное состояние участков дорог на улицах Ленина, Луначарского, Первомайской, Производственной, проспектов Мира и России города Кирово-Чепецка не соответствует предъявляемым требованиям. Организация-подрядчик ненадлежащим образом исполняла условия муниципального контракта.

По результатам проведенной проверки в адрес руководителя ООО «Автоколонна-12» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, результаты рассмотрения которого находятся на контроле Кирово-Чепецкой городской прокуратуры.