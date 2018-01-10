Застройщик многоэтажки на улице Сурикова, 39/3 пообещал вручить дольщикам ключи от квартир в конце марта.

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Разрешение на строительство 13-этажного многоквартирного дома по адресу г. Киров, улица Сурикова, 39 корп. 3 было выдано в ноябре 2013 года.

Сроки сдачи дома переносились несколько раз. И крайняя дата была установлена на май 2018 года.

Ситуацию с задержками строительства обсудили на совещании в региональном министерстве строительства Кировской области. Директор компании-застройщика ООО «СВЭС» А. Седых сообщил, что сделает всё возможное, чтобы дольщики смогли получить ключи от своих квартир в конце марта этого года.

В общей сложности по объекту на улице Сурикова, 39/3 у «СВЭС» заключено 95 договоров долевого участия в строительстве. К данному моменту компания сумела найти подрядчика, который завершит оставшиеся работы.

По техприсоединению дома вопрос решён, и система теплоснабжения полностью готова. В течение недели решится вопрос по предоплате за отопление. После того, как будет определена схема по запуску тепла на узел и пройдут испытания узла, можно будет запускать тепло. Ориентировочно - в конце февраля.

Сейчас подрядчик завершает электромонтажные работы и подключает наружное освещение. А вот благоустроить детскую игровую площадку компания не успеет в срок. Жильцы пожелали внести коррективы в ее проект.

Водосчетчики в собственность жильцов предложили передавать по мере передачи квартир. А процесс этот должен начаться в конце марта.

Руководство минстроя поручило застройщику до 12 февраля предоставить в министерство детальный график выполнения оставшихся работ с затратами по ним.