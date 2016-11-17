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Из обороны на гражданку. Кировские предприятия меняют курс

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 89 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Развивать промышленность региона будет новое ведомство - министерство промышленной политики. В списке задач - пополнение заказов действующих заводов и финансовое оздоровление предприятий.
 
 
Не так давно в Кировской области создано министерство промышленной политики. На сегодняшний день перед ведомством стоит несколько стратегических задач. Одна из них связана с диверсификацией оборонно-промышленных предприятий. Оборонка должна наращивать долю гражданской продукции. Сегодня это в среднем 17 %, а должно быть намного больше.

Из обороны на гражданку. Кировские предприятия меняют курсМАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«До 30-го года мы должны увеличить долю гражданской продукции до 50%. В рамках выполнения этих решений мы создали уникальный механизм - совет главных конструкторов и инжиниринговый центр. Есть уже конкретные разработки в рамках импортозамещения, они уже внедряются на производственных площадках».
 
 
В нашем регионе рекордное количество оборонных предприятий -12. Большинство уже активно перестраиваются. Так в сфере станко и машиностроения мы выпускаем высокотехнологичное оборудование для нефти и газодобычи, насосы, бытовые и специальные приборы. Есть уникальные разработки и для сельского хозяйства, например, не так давно на одном из предприятий запущено производство машин для переработки молока. Многие заводы удалось вывести из кризиса благодаря методу стратегического партнерства. Успешный пример - Сосновский судостроительный завод. Благодаря работе областного Правительства привлекли инвестора, наладили систему заказов.

МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас завод работает и мы планируем, что он встанет на ноги, будет заполнено 200 рабочих мест. И что важно, мы сохранили судо-строительный колледж - люди будут учиться, а потом работать на заводе».
 
 
Промышленные предприятия области в 2017 году начали показывать устойчивую положительную динамику, как по индексу промышленности, так и по количеству отгруженной продукции. По словам зампредседателя Правительства Максима Кочеткова, наши заводы способны выпускать конкурентный продукт, в том числе и по программе импортозамещения.


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