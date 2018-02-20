Жителям Кировской области спишут долги по имущественным налогам.

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По поручению Президента РФ был подготовлен проект федерального закона о списании налоговой задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей, который был принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года.

Гражданам спишут недоимки по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги), образовавшиеся на 1 января 2015 года, включая задолженность по пеням, начисленным с того времени.

Безнадёжными и подлежащими списанию признаются также долги по налогам (за исключением налога на добычу полезных ископаемых и акцизов), пеням и штрафам, образовавшимся на 1 января 2015 года и числящимся за ИП, а также за лицами, которые утратили данный статус после этой даты.

Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам будет приниматься налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства гражданина, месту учёта индивидуального предпринимателя на основании имеющихся у налогового органа сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам.

Также законом установлен налоговый вычет для льготных категорий граждан, таких как ветераны, инвалиды, пенсионеры, по земельному налогу за принадлежащий им участок на величину кадастровой стоимости 6-и соток площади земельного участка. Если участок превышает установленный размер, то за остальную площадь участка налог оплатить придётся.

Данная норма будет применяться к начислению земельного налога за 2017 год.