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Новости / Экономика

Жителям Кировской области спишут долги по имущественным налогам.

Сегодня, 12:44 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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По поручению Президента РФ был подготовлен проект федерального закона о списании налоговой задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей, который был принят Государственной Думой 21 декабря 2017 года.
 
Гражданам спишут недоимки по налогам на недвижимое имущество, земельные участки и транспортные средства (имущественные налоги), образовавшиеся на 1 января 2015 года, включая задолженность по пеням, начисленным с того времени.
 
Безнадёжными и подлежащими списанию признаются также долги по налогам (за исключением налога на добычу полезных ископаемых и акцизов), пеням и штрафам, образовавшимся на 1 января 2015 года и числящимся за ИП, а также за лицами, которые утратили данный статус после этой даты.
 
Решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам будет приниматься налоговым органом без участия налогоплательщика по месту жительства гражданина, месту учёта индивидуального предпринимателя на основании имеющихся у налогового органа сведений о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам.
 
Также законом установлен налоговый вычет для льготных категорий граждан, таких как ветераны, инвалиды, пенсионеры, по земельному налогу за принадлежащий им участок на величину кадастровой стоимости 6-и соток площади земельного участка. Если участок превышает установленный размер, то за остальную площадь участка налог оплатить придётся.
 
Данная норма будет применяться к начислению земельного налога за 2017 год.


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