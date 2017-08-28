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Новости / Экономика

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Сегодня, 12:41 | Просмотров: 58 | Версия для печати
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Кировская межрайонная природоохранная прокуратура на основании поступившего обращения местного жителя провела проверку законности использования участка лесного фонда арендатором конюшни в с. Порошино Первомайского района города Кирова.
 
Указанная конюшня была арендована индивидуальным предпринимателем и использовалась в коммерческой деятельности при организации конных прогулок.
 
Но в нарушение требований закона конные прогулки на территории парка были организованы без соответствующего договора аренды.
 
Постройки вблизи конюшни были также возведены самовольно.
 
Межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с арендатора конюшни компенсацию причиненного лесному фонду РФ вреда в результате самовольного использования участка лесного фонда в размере 5-кратной годовой арендной платы.
 
Решением мирового судьи исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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