В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

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Кировская межрайонная природоохранная прокуратура на основании поступившего обращения местного жителя провела проверку законности использования участка лесного фонда арендатором конюшни в с. Порошино Первомайского района города Кирова.

Указанная конюшня была арендована индивидуальным предпринимателем и использовалась в коммерческой деятельности при организации конных прогулок.

Но в нарушение требований закона конные прогулки на территории парка были организованы без соответствующего договора аренды.

Постройки вблизи конюшни были также возведены самовольно.

Межрайонный природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием взыскать с арендатора конюшни компенсацию причиненного лесному фонду РФ вреда в результате самовольного использования участка лесного фонда в размере 5-кратной годовой арендной платы.

Решением мирового судьи исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу.

по информации прокуратуры Кировской области