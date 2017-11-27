В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

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Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество и фальсификации доказательств одной из коммерческих организаций города Кирова.

По версии следствия, в марте 2017 года неустановленное лицо от имени фирмы, основным видом деятельности которой является сдача внаем нежилого недвижимого имущества, предоставило в Арбитражный суд Кировской области договор купли-продажи оборудования.

Согласно документу вторая сторона договора не выполнила условия по оплате поставленного имущества в размере более 300 тысяч рублей. Истец предоставил пакет всех необходимых документов.

Но при изучении материалов суд выявил признаки фальсификации как самого договора купли-продажи, так и других документов. Исковое заявление было возвращено, а материалы направлены в СУ СКР по Кировской области для проведения доследственной проверки.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области