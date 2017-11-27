ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

22 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6537
EURO: 69.8087
Погода в городе Кирове:
ночью:  -21...-19°C
утром:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

Вчера, 14:34 | Просмотров: 323 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Следственными органами СКР по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество и фальсификации доказательств одной из коммерческих организаций города Кирова.
 
По версии следствия, в марте 2017 года неустановленное лицо от имени фирмы, основным видом деятельности которой является сдача внаем нежилого недвижимого имущества, предоставило в Арбитражный суд Кировской области договор купли-продажи оборудования.
 
Согласно документу вторая сторона договора не выполнила условия по оплате поставленного имущества в размере более 300 тысяч рублей. Истец предоставил пакет всех необходимых документов.
 
Но при изучении материалов суд выявил признаки фальсификации как самого договора купли-продажи, так и других документов. Исковое заявление было возвращено, а материалы направлены в СУ СКР по Кировской области для проведения доследственной проверки.
 
По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
 
по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

16:35 21.02.2018


"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

16:02 21.02.2018


В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

14:34 21.02.2018


В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

13:48 21.02.2018


В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

13:02 21.02.2018


В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

12:41 21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

12:15 21.02.2018


Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

20:47 21.02.2018


В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

20:46 21.02.2018


За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

Вятские охотники основательно взялись за волков

20:45 21.02.2018


Вятские охотники основательно взялись за волков

В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

20:29 21.02.2018


В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

17:44 21.02.2018


Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Лузском районе продали лесную делянку умершему человеку.

27.11.2017


В Лузском районе продали лесную делянку умершему человеку.

На бывшего конкурсного управляющего КОГУП "Кировлес" завели уголовное дело.

02.03.2015


На бывшего конкурсного управляющего КОГУП "Кировлес" завели уголовное дело.

На председателя правления ТСЖ "Красная горка" завели уголовное дело.

08.07.2016


На председателя правления ТСЖ "Красная горка" завели уголовное дело.

В Кирове возбуждено третье уголовное дело по факту завышения подрядчиком объемов вывоза снега.

22.04.2017


В Кирове возбуждено третье уголовное дело по факту завышения подрядчиком объемов вывоза снега.

По факту смерти в отделе полиции возбуждено уголовное дело

16.01.2015


По факту смерти в отделе полиции возбуждено уголовное дело

В Слободском на директора МУП «Благоустройство» завели уголовное дело.

20.06.2017


В Слободском на директора МУП «Благоустройство» завели уголовное дело.

Популярные новости

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

08.02.2018


Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх