Житель Кирова инвестировал в криптовалюту и стал жертвой мошенников.

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28-летний житель г. Кирова решил заработать "легкие" деньги и занялся интернет-инвестициями.

Молодой человек нашел сайт, который обещал большие прибыли от вклада в криптовалюту. Поверив в честную сделку, кировчанин перевел «менеджерам» сайта 35 тысяч рублей.

Но вскоре после перечисления денег служба техподдержки сайта перестала отвечать, и сам интернет-ресурс стал недоступен.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и личности граждан, причастных к данному происшествию.

Полиция настоятельно рекомендует кировчанам более внимательно относиться к предложениям «вложить деньги», «заняться игрой на бирже», «купить виртуальную криптовалюту».

Также необходимо убедиться, что вы находитесь на официальном сайте банка, брокерской компании или биржи. Если хотя бы одна буква или знак в адресной строке не совпадает, это тревожный сигнал. Скорее всего, вы попали на сайт-клон.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области