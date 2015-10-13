В Кировской области изъяли из оборота 58 партий некачественной молочной продукции.

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Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кировской области в течение года проверили работу 145 предприятий, осуществляющих оборот молока и молочной продукции.

Было отобрано и исследовано 354 пробы молока и молочной продукции. В 16-ти пробах были выявлены признаки фальсификации жирами немолочного происхождения (масло сливочное, сыр, мороженое, молоко питьевое).

9 проб не соответствовали нормативной документации по микробиологическим показателям: обнаружены БГКП и плесень. Было изъято из оборота и утилизировано 58 партий молочной продукции общим весом 2 100 кг.

По выявленным нарушениям возбуждено 14 дел об административной ответственности.