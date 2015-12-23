Участок автодороги Р-243 Киров-Шарья-Пермь приведут к нормативному состоянию к 2021 году.

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Автодорога Кострома-Пермь имеет протяженность 882 км. И ее отремонтируют за счет средств от системе "Платон".

Р-243 соединяет Костромскую и Кировскую области с Пермским краем. По результатам народного голосования на сайте dorogi-onf.ru, трасса была признана одной из самых неблагополучных в стране.

На сегодня отремонтировано только 30% указанной дороги. Протяженность участка трассы, проходящего через Кировскую область, составляет более 280 км. Дорога находится в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, за счет средств от «Платона» уже отремонтировано более 1,7 тыс. километров дорог: самые разбитые автотрассы в 40 городах и областях и проблемные участки на 10 федеральных автомагистралях.

Дальнейшее распределение средств, собранных системой «Платон» в дорожный фонд, также с учетом мнения грузоперевозчиков на сайте dorogi-onf.ru.