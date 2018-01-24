В Кирове обсудили проблемы завершения строительства многоквартирного дома на улице Ленина, 145.

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Выездное совещание провело министерство строительства Кировской области.

На встречу с дольщиками и застройщиками были приглашены представители регионального аппарата уполномоченного по правам человека, администрации города Кирова и прокуратуры Ленинского района.

Сдача 11-этажного дома была запланирована на 2012 год. Но застройщик – ООО «Севержилстрой» - с задачей не справился. Для завершения строительства объекта был привлечен подрядчик - ООО «СК «ДомИнвест». Но и эта организация не успело сдать объект к новому сроку - до конца 2017 года. Между тем все 54 квартиры дома проданы. А готовность объекта составляет 98%.

По словам представителя «ДомИнвест», если теплоснабжение здания запустят в ближайшее время отделка мест общего пользования займёт не менее двух месяцев. На проведение перечисленных работ требуется более 1,5 млн рублей. Но что средств у компании нет.

Свободных квартир в доме, которые можно было бы продать и на полученные средства достроить здание, тоже нет. Поэтому застройщики предложили дольщикам отказаться от наиболее затратных работ по внутренней отделке квартир. Это позволит сэкономить более 1 млн рублей и на сохранённые средства завершить строительство дома.

После того, как завершится строительство дома и министерство строительства Кировской области примет объект, граждане смогут получить свои квартиры в собственность по актам приема-передачи. В настоящее время прокуратура проводит проверку, чтобы установить, куда ушли средства от продажи квартир, которые были переданы «ДомИнвестом» «Севержилстрою». Это порядка 7 млн рублей.

Если фактов злоупотребления и хищений не обнаружат, законных механизмов воздействия на застройщика у надзорных органов не будет. Дольщики пришли к мнению, что предложение застройщика необходимо обдумать и принять по нему общее решение: если они согласятся, на их плечи лягут немалые дополнительные затраты.

Министр строительства Кировской области Руслан Бондарчук поручил провести следующую встречу по объекту в таком же формате во второй декаде марта.