Главного бухгалтера Юрьянского центра культуры и досуга заподозрили в присвоении казенных денежных средств.

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По версии следствия, главный бухгалтер в течение двух лет необоснованно переводила со счетов учреждения на счета своих знакомых и родственников денежные средства.

В общей сложности сумма превысила миллион рублей. При этом большинство счетов лишь формально числились на ее знакомых. Фактически женщина использовала перечисленные средства в личных целях.

Также следствие полагает, что подозреваемая могла применять и другие схемы присвоения казенных денег. Например, после передачи ей наличной суммы директором центра для последующего внесения их на лицевой счет организации, подозреваемая оставляла часть денег себе.

Уголовное дело возбуждено следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области по материалам проверки прокуратуры Юрьянского района.

Расследование уголовного дела продолжается.

по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области