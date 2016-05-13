25-летняя жительница Кирово-Чепецка организовала подпольную торговлю алкоголем.

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О том, что в Кирово-Чепецке действует некий "бутлегер", через которого можно купить спиртное в любое время суток с доставкой на дом, полицейские узнали из оперативных источников.

Выяснилось, что подпольный бизнес организовала 25-летняя жительница районного центра.

Интересно, что ранее она уже привлекалась к ответственности за незаконную продажу алкоголя и была оштрафована на 40 тысяч рублей. Но "легкие" деньги вновь заставили девушку пойти на правонарушение.

На этот раз она создала группу в популярной соцсети и с ее помощью находила клиентов, желающих приобрести алкоголь в запрещенное законом время. Полицейские выявили факт продажи водки, которую девушка послала в 2 часа ночи покупателю через водителя такси.

Водителя уже задержали и в багажнике его автомобиля нашли целый "филиал" винного отдела. В ассортименте были и коньяк, и шампанское, и водка, и пиво. Всего полицейские изъяли 40 литров алкогольной продукции.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 171.4 УК России «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.

по информации УМВД по Кировской области