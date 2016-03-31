Вопросы лесопользования обсудили на круглом столе

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Распределение лесных ресурсов и перспективы биржевых торгов лесоматериалами обсуждались на круглом столе.Со второй половины текущего года распределение лесных участков будет проводиться на конкурсной основе. Такие изменения были внесены в начале года в лесной кодекс России. Подготовка областного министерства к переходу на новую систему стала одной изглавных тем встречи.Точных критериев от федеральных органов пока не поступило, однако министр лесного хозяйства во вступительной речи отметил, что комиссия на допуск предприятий к участию в аукционах и торгах будет отдавать приоритет компаниям с максимально развитой инфраструктурой. Не осталась без внимания участников и добровольная лесная сертификация по национальному стандарту. И реализация федерального законодательства в части предоставления льготных условий для приоритетных инвестиционных проектов. В части сертификации продукции предпринимаются меры по поступлению в бюджет сертифицированного леса. В перспективе Правительство Кировской области рассматривается тему предоставления сертифицированного леса на экспорт.Получается, что у большинства предприятий, особенно у крупных участников лесной промышленности, проблем с сертификацией возникнуть не должно. А вот компаниям, нарушающим трудовой кодекс, нормы лесопользования и скрывающимся от налогов с лесной деятельностью придется завязать. Участники круглого стола обсудили также первые результаты биржевых торгов лесоматериалами.Однако, несмотря на трудности, министерство лесного хозяйства на этот рынок возлагает большие надежды. Несмотря на то, что у большинства частных компаний сбыт давно налажен, биржевая торговля интересна подведомственным учреждениям. Не исключается и вероятность создания внутренней региональной торговой площадки.