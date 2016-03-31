Вопросы лесопользования обсудили на круглом столе
Со второй половины текущего года распределение лесных участков будет проводиться на конкурсной основе. Такие изменения были внесены в начале года в лесной кодекс России. Подготовка областного министерства к переходу на новую систему стала одной из
главных тем встречи.
СЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«До настоящего времени мы уже провели определенную работу по определению возможностей оценки лесных участков, которые будут выставляться на конкурс. Критерии претендентов будут определены федеральными органами исполнительной власти. Соответственно сейчас мы находимся в стадии подготовки к проведению данных конкурсов».
Точных критериев от федеральных органов пока не поступило, однако министр лесного хозяйства во вступительной речи отметил, что комиссия на допуск предприятий к участию в аукционах и торгах будет отдавать приоритет компаниям с максимально развитой инфраструктурой. Не осталась без внимания участников и добровольная лесная сертификация по национальному стандарту. И реализация федерального законодательства в части предоставления льготных условий для приоритетных инвестиционных проектов. В части сертификации продукции предпринимаются меры по поступлению в бюджет сертифицированного леса. В перспективе Правительство Кировской области рассматривается тему предоставления сертифицированного леса на экспорт.
ВИКТОР ПАНКРАТОВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО ЦЕНТРА ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ:
«3 направления по требованиям добровольной лесной сертификации: соблюдение требований по экологии, экономические аспекты, и социальные требования. То есть соблюдение нашего российского законодательства по охране труда».
Получается, что у большинства предприятий, особенно у крупных участников лесной промышленности, проблем с сертификацией возникнуть не должно. А вот компаниям, нарушающим трудовой кодекс, нормы лесопользования и скрывающимся от налогов с лесной деятельностью придется завязать. Участники круглого стола обсудили также первые результаты биржевых торгов лесоматериалами.
АНДРЕЙ ГОРОДНИКОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АССОЦИАЦИИ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННИКОВ И ЛЕСОЭКСПЕРТОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Уже был опыт у одной кировской компании. Ну, они столкнулись с определенными, бюрократические, где-то временные проволочки. Опять же многих пугает — если вы становитесь участником биржи — там достаточно большой взнос».
Однако, несмотря на трудности, министерство лесного хозяйства на этот рынок возлагает большие надежды. Несмотря на то, что у большинства частных компаний сбыт давно налажен, биржевая торговля интересна подведомственным учреждениям. Не исключается и вероятность создания внутренней региональной торговой площадки.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
22.02.2018