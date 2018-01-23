В Кировской области федеральные трассы начали готовить к весеннему паводку.

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Дорожники организуют мероприятия для обеспечения бесперебойного движения в период паводка на федеральных трассах, проходящих по Пермскому краю, Кировской области, Республикам Удмуртия и Коми.

Сформирован список участков автодорог и мостовых сооружений, которые могут быть затоплены во время половодья.

В список вошли шесть мостовых переходов над реками в Кировской области на трассе Р-176 «Вятка» - над Тужой, Пижмой, Моломой, Великой, Волосницей и Переходницей.

Для ликвидаций последствий весеннего паводка создано 46 рабочих бригад, подготовлены 320 единиц спецтехники, плавсредства и инвентарь.

по информации ФКУ Упрдор «Прикамье».