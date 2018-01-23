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Новости / Экономика

В Кировской области федеральные трассы начали готовить к весеннему паводку.

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Дорожники организуют мероприятия для обеспечения бесперебойного движения в период паводка на федеральных трассах, проходящих по Пермскому краю, Кировской области, Республикам Удмуртия и Коми.
 
Сформирован список участков автодорог и мостовых сооружений, которые могут быть затоплены во время половодья.
 
В список вошли шесть мостовых переходов над реками в Кировской области на трассе Р-176 «Вятка» - над Тужой, Пижмой, Моломой, Великой, Волосницей и Переходницей.
 
Для ликвидаций последствий весеннего паводка создано 46 рабочих бригад, подготовлены 320 единиц спецтехники, плавсредства и инвентарь.
 
по информации ФКУ Упрдор «Прикамье».


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