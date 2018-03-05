В Кировской области вновь начали выдавать «Карты милосердия».

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"Карты милосердия" можно получить во всех МФЦ Кировской области.

Решение о возобновлении выдачи карт было принято правительством Кировской области.

Напомним, «Карта милосердия» предоставляет ее владельцу скидку в крупнейших магазинах г. Кирова. Размер скидки составляет от 2 до 20% в зависимости от компании-участника проекта и ассортимента приобретаемых товаров.

Скидка распространяется на продукты питания, хозтовары, стройматериалы, одежду, лекарственные препараты и другие товары и услуги.

Воспользоваться "картой милосердия" могут три категории граждан: инвалиды всех групп, семьи с детьми инвалидами и многодетные семьи. Обратиться за выдачей карты можно в любой МФЦ без предварительной записи.