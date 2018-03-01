28-летнюю жительницу Лузы обманули "кредиторы".

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Девушка увидела в Интернете объявление о том, что некий банк готов предоставить кредиты на очень выгодных условиях.

Жительница г. Лузы отправила свою заявку на указанный сайт. На следующий день ей позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что кредит одобрен.

Но чтобы его получить, необходимо сделать оплату за перевод денежных средств. Девушка перечислила необходимую суммы. Но на этом дело не закончилось. "Банкиры" попросили перевести еще некоторую сумму - на "страхование" кредита.

В общей сложности, с конца февраля по начало марта девушка перевела неизвестным "сотрудникам банка" более 54 тысяч рублей. Вскоре "банкиры" перестали выходить на связь. И только после этого девушка поняла, что стала жертвой мошенников.

В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

по информации УМВД по Кировской области