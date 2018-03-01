ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

07 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.8011
EURO: 70.5299
Погода в городе Кирове:
днём:  -10...-8°C
вечером:  -16...-14°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

28-летнюю жительницу Лузы обманули "кредиторы".

Сегодня, 10:31 | Просмотров: 119 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Девушка увидела в Интернете объявление о том, что некий банк готов предоставить кредиты на очень выгодных условиях.
 
Жительница г. Лузы отправила свою заявку на указанный сайт. На следующий день ей позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что кредит одобрен.
 
Но чтобы его получить, необходимо сделать оплату за перевод денежных средств. Девушка перечислила необходимую суммы. Но на этом дело не закончилось. "Банкиры" попросили перевести еще некоторую сумму - на "страхование" кредита.
 
В общей сложности, с конца февраля по начало марта девушка перевела неизвестным "сотрудникам банка" более 54 тысяч рублей. Вскоре "банкиры" перестали выходить на связь. И только после этого девушка поняла, что стала жертвой мошенников.
 
В настоящее время сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

28-летнюю жительницу Лузы обманули "кредиторы".

10:31 07.03.2018


28-летнюю жительницу Лузы обманули "кредиторы".

Житель Куменского района украл два мотоцикла.

14:46 06.03.2018


Житель Куменского района украл два мотоцикла.

Экс-сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.

14:23 06.03.2018


Экс-сотрудника вневедомственной охраны приговорили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.

Кировчанин покупал "Айфон" и стал жертвой мошенников.

14:10 06.03.2018


Кировчанин покупал "Айфон" и стал жертвой мошенников.

В Кирове ищут педофила, напавшего на ребенка на улице Калинина.

13:41 06.03.2018


В Кирове ищут педофила, напавшего на ребенка на улице Калинина.

В отношении ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" возбудили уголовное дело.

12:39 06.03.2018


В отношении ООО "Управляющая компания "Вятка Уют" возбудили уголовное дело.

Ряд дорог в Туже не соответствуют предъявляемым требованиям.

12:22 06.03.2018


Ряд дорог в Туже не соответствуют предъявляемым требованиям.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменов

14:18 07.03.2018


В Кирове прошли сноубордические соревнования для самых юных спортсменов

Портрет сотрудника ПДН Ирины Орленко

14:13 07.03.2018


Портрет сотрудника ПДН Ирины Орленко

Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщин

14:06 07.03.2018


Прямая линия по вопросам обеспечения прав и интересов женщин

Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбе

13:40 07.03.2018


Бойцы спецподразделений провели соревнования по практической стрельбе

Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии

13:17 07.03.2018


Праздничный концерт к 8 марта в Вятской филармонии

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

28-летняя кировчанка продавала свадебное платье и стала жертвой мошенников.

01.03.2018


28-летняя кировчанка продавала свадебное платье и стала жертвой мошенников.

Жительница Омутнинского района пыталась получить кредит и отдала мошенникам 19 тысяч рублей.

16.08.2017


Жительница Омутнинского района пыталась получить кредит и отдала мошенникам 19 тысяч рублей.

Кировчанка перевела лже-банкирам 13 тысяч рублей

23.09.2016


Кировчанка перевела лже-банкирам 13 тысяч рублей

Телефонные мошенники похитили с банковской карты жительницы Лузы сто тысяч рублей.

18.01.2016


Телефонные мошенники похитили с банковской карты жительницы Лузы сто тысяч рублей.

Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

25.09.2017


Жительница Советска стала жертвой лже-банкира.

Кировчанка продала свой интернет-трафик и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

08.12.2017


Кировчанка продала свой интернет-трафик и "подарила" мошенникам 10 тысяч рублей.

Популярные новости

Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

22.02.2018


Градостроительный совет г. Кирова утвердил проект многоэтажного жилого комплекса напротив цирка.

В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

25.02.2018


В Кировской области вновь объявили метеопредупреждение.

В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

26.02.2018


В Кировской области сотрудники ГИБДД спасли автоледи с двумя детьми.

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

27.02.2018


В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

05.03.2018


В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх