Руководителя ОАО «Птицефабрика «Костинская» приговорили к условному сроку за невыплату зарплаты.

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38-летний руководитель предприятия был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат), а также п. «б» ч. 2 ст. 165 (причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом было установлено, что руководитель ОАО в период с 2 августа 2015 года по 15 марта 2016 года не выплачивал зарплату работникам Общества из иной личной заинтересованности, а также причинил имущественный ущерб собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в особо крупном размере.

Общая сумма задолженности по зарплате 60 работникам составила более 4 миллионов рублей.

Кроме того осужденный заключил дополнительные соглашения с арендаторами Общества, в которых документально снизил размер арендных платежей. В действительности арендная плата оставалась той же. Разница между фактически полученными от арендаторов денежными средствами и документально оприходованными по кассе предприятия составила более одного миллиона рублей.

Для погашения задолженности по зарплате по ходатайству следователя СК был наложен арест на имущество осужденного и Общества общей стоимостью более 40 миллионов рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, штраф в размере 200 тысяч рублей, также удовлетворил иск на сумму 1,3 миллион рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

по информации СУ СКР по Кировской области