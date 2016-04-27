В реку Вятку вновь выпустят мальков ценных видов рыб.

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В планах министерства охраны окружающей среды Кировской области выпуск в реку Вятку мальков не только промысловых рыб, но и занесённых в региональную Красную книгу.

В том числе - это осетровые, а также берш, хариус, подуст и судак. Напомним, в прошлом году в Вятку выпустили более 10 тысяч мальков.

Также весной начнется работа по очистке от мусора и брошенных орудий лова береговых полос длиной 65 километров на площади водоёмов более 7 тысяч гектаров.

Среди них - левый берег Вятки, озеро Берёзовая Курья, Келейное, Подборное. Работы проведут за счёт субвенций из федерального бюджета.