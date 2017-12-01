Предприятия ОПК Кировской области приступили к выпуску продукции гражданского назначения

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Эта тема обсуждалась на военно-промышленной конференции по диверсификации предприятий ОПК, которая состоялась в Перми.

Мероприятие прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина и при участии заместителя полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олега Машковцева.

В регионах Приволжья работают 210 предприятий ОПК различной отраслевой принадлежности. 130 из них выпускают высокотехнологичную продукцию гражданского и двойного назначения. На них занято порядка 332 тыс. человек.

На территории Кировской области зарегистрировано 12 предприятий ОПК. В кооперации по выполнению гособоронзаказа задействовано около 40 предприятий. По поручению Президента РФ, к 2030 году они должны увеличить до 50% долю производства продукции гражданского и двойного назначения.

Кировские предприятия работают на опережение и большинство уже выпускают продукцию гражданского назначения. На заводе «Лепсе» изготавливают электроинструменты и высокотехнологичные нефтяные насосы. АО «ВМП «Авитек» производит кресла машиниста, поилки для скота и различные высокопроизводительные станки и оборудование. Завод «Сельмаш» выпускает продукцию для пищевой промышленности и замочно-скобяные изделия. ОАО «Искож» производит подушки-настилы для жд переездов, РТИ для бытовой техники, напольные покрытия для спортивных и детских площадок, полимерные покрытия сельскохозяйственного назначения.

В соответствии с поручением Главы государства по итогам послания Федеральному Собранию показатели доли гражданской продукции, выпускаемой организациями ОПК, должны составить к 2020 году - не менее чем 17%, к 2025 году - 30%, к 2030 году - 50%.