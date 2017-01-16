С начала 2018 года в Кировской области добыли 111 волков.

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В числе лидеров - охотники Слободского района, добывшие 14 хищников.

Второе место разделили два района области: Верхошижемский и Даровской. Охотниками этих районов добыто по 12 волков. На третьем месте - Шабалинский район, где добыто 10 хищников.

В Подосиновском районе, находящемся на особом контроле министерства охраны окружающей среды, добыто 7 волков.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча волка в Кировской области увеличилась почти на треть. Высокий показатель во многом обусловлен мерами по поощрению охотников. В том числе - это денежные выплаты и компенсацию расходов на топливо: пилотный проект реализуется с 2017 года на территории Опаринского района.

В областном правительстве планируют, что в дальнейшем его география будет расширена. Работа по снижению численности волков продолжается во всех районах области.