ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

13 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6122
EURO: 69.7972
Погода в городе Кирове:
утром:  -11...-9°C
днём:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

С начала 2018 года в Кировской области добыли 111 волков.

Вчера, 18:51 | Просмотров: 150 | Версия для печати
Поделиться новостью:
В числе лидеров - охотники Слободского района, добывшие 14 хищников.
 
Второе место разделили два района области: Верхошижемский и Даровской. Охотниками этих районов добыто по 12 волков. На третьем месте - Шабалинский район, где добыто 10 хищников.
 
В Подосиновском районе, находящемся на особом контроле министерства охраны окружающей среды, добыто 7 волков.
 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, добыча волка в Кировской области увеличилась почти на треть. Высокий показатель во многом обусловлен мерами по поощрению охотников. В том числе - это денежные выплаты и компенсацию расходов на топливо: пилотный проект реализуется с 2017 года на территории Опаринского района.
 
В областном правительстве планируют, что в дальнейшем его география будет расширена. Работа по снижению численности волков продолжается во всех районах области.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове устраняют аварию на магистральной теплосети.

20:20 12.03.2018


В Кирове устраняют аварию на магистральной теплосети.

С начала 2018 года в Кировской области добыли 111 волков.

18:51 12.03.2018


С начала 2018 года в Кировской области добыли 111 волков.

В Кировской области инспекторы ГИБДД помогли пассажирам сломавшегося автобуса.

18:41 12.03.2018


В Кировской области инспекторы ГИБДД помогли пассажирам сломавшегося автобуса.

На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

15:14 12.03.2018


На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

В Кирове участковый помог пожарным в спасении людей на пожаре.

14:11 12.03.2018


В Кирове участковый помог пожарным в спасении людей на пожаре.

Предприятия ОПК Кировской области приступили к выпуску продукции гражданского назначения

12:22 12.03.2018


Предприятия ОПК Кировской области приступили к выпуску продукции гражданского назначения

В реку Вятку вновь выпустят мальков ценных видов рыб.

12:03 12.03.2018


В реку Вятку вновь выпустят мальков ценных видов рыб.

Все новости

Вести. Кировская область

В регионе прошел этап чемпионата России по триатлону

17:48 12.03.2018


В регионе прошел этап чемпионата России по триатлону

В общественной палате обсудили предстоящий ремонт дорог

17:46 12.03.2018


В общественной палате обсудили предстоящий ремонт дорог

Женщина - эксперт-криминалист Татьяна Бузмакова

15:16 12.03.2018


Женщина - эксперт-криминалист Татьяна Бузмакова

В Нововятске поздравили многодетную семью Чумаковых

15:15 12.03.2018


В Нововятске поздравили многодетную семью Чумаковых

Чем, кроме профессии заполнена жизнь инспектора ДПС Натальи Макаровой

12:20 12.03.2018


Чем, кроме профессии заполнена жизнь инспектора ДПС Натальи Макаровой

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Идет охота на волков

16.01.2017


Идет охота на волков

В Кировской области идет охота на волков

21.01.2016


В Кировской области идет охота на волков

В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

20.02.2018


В Немском районе охотники добыли волка редкого окраса.

В Кировской области отстреляно более 100 волков

24.08.2017


В Кировской области отстреляно более 100 волков

В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

17.02.2018


В Верхошижемском районе охотники уничтожили стаю волков.

В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

27.12.2017


В Кировской области утверждён план по снижению численности волка

Популярные новости

В Кирове обнаружили опасные недострои

07.03.2018


В Кирове обнаружили опасные недострои

Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

02.03.2018


Библиотеку имени Герцена возглавила Наталья Стрельникова.

В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

03.03.2018


В Кировской области охотники добыли второго волка-меланиста.

В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

10.03.2018


В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

05.03.2018


В Кирове полицейские выстрелами по колесам остановили 19-летнего нетрезвого водителя.

В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

27.02.2018


В Кирове ищут "терапевта", укравшего у пенсионерки 356 тысяч рублей.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх