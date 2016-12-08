Экс-директора ООО "Лузский Хлебокомбинат" обвиняют в растрате.

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В Кировской области в суд передано обвинительное заключение в отношении экс-руководителя хлебокомбината.

53-летняя женщина потратила более 2 млн рублей из средств предприятия на приобретение косметики и погашение кредитов.

По версии следствия, обвиняемая четыре года работала на должности главного бухгалтера, а затем стала генеральным директором ООО «Лузский Хлебокомбинат».

Женщина тратила денежные средства организации на косметику сетевой маркетинговой фирмы, а также использовала казенные деньги для погашения своих кредитов, кредитов сына и мужа.

В период предварительного расследования на принадлежащее обвиняемой имущество был наложен арест: на два автомобиля.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лузский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.

по информации прокуратуры Кировской области