Экс-директора ООО "Лузский Хлебокомбинат" обвиняют в растрате.
В Кировской области в суд передано обвинительное заключение в отношении экс-руководителя хлебокомбината.
53-летняя женщина потратила более 2 млн рублей из средств предприятия на приобретение косметики и погашение кредитов.
По версии следствия, обвиняемая четыре года работала на должности главного бухгалтера, а затем стала генеральным директором ООО «Лузский Хлебокомбинат».
Женщина тратила денежные средства организации на косметику сетевой маркетинговой фирмы, а также использовала казенные деньги для погашения своих кредитов, кредитов сына и мужа.
В период предварительного расследования на принадлежащее обвиняемой имущество был наложен арест: на два автомобиля.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Лузский районный суд Кировской области для рассмотрения по существу.
по информации прокуратуры Кировской области
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