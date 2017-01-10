Дорогу "Ижевск-Киров" предложили сделать федеральной.

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В Министерстве транспорта РФ рассмотрят соответствующую заявку Правительства Кировской области.

Пакет необходимых документов уже направлен в Минтранс. Об этом шла речь во время визита в Киров заместителя Министра транспорта РФ Николая Асаула.

По его словам, что при наличии грамотно сформированного комплекта документов, подтверждающего возможность передачи дорог, положительные решения следуют незамедлительно. Одним из основных условий для этого служит состояние автомагистрали - в частности, отсутствие необходимости в капитальном ремонте.

Напомним, в начале 2018 года заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович поручил ликвидировать участки автодорог, препятствующие максимальному использованию транзитного потенциала мостовых переходов через реки Кама и Буй на автодороге Ижевск - Сарапул - Камбарка - граница Башкортостана.

Во исполнение поручения для формирования транспортного маршрута Киров - Ижевск Правительство Кировской области направило в Минтранс РФ предложения по передаче в федеральную собственность автодорог по маршруту Киров - Нема - Кильмезь - граница Удмуртской Республики.

Протяжённость планируемой к передаче трассы составит 264 километра.