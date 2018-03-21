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Новости / Экономика

В Кировской области направят 1 млрд рублей на завершение программы по расселению из аварийного жилья.

Сегодня, 09:52 | Просмотров: 112 | Версия для печати
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«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» одобрил заявку Правительства Кировской области на предоставление в 2018 году финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья.
 
От госкорпорации регион получит 814 млн рублей. С учётом софинансирования из областного бюджета сумма средств превысит 1 млрд рублей.
 
В региональную программу по переселению граждан из аварийного жилфонда на 2013-2017 годы вошли дома, признанные не пригодными для проживания до 1 января 2012 года. В Кировской области будут снесены 803 многоквартирных дома, в которых проживали более 9 тысяч человек.
 
Финансирование из Фонда позволит завершить расселение кировчан до конца 2018 года. Переселение запланировано в Белохолуницинском, Верхнекамском, Верхошижемском, Вятскополянском, Кикнурском, Лузском (Лальское и Лузское поселения), Мурашинском (Мурашинское городское и Мурашинское сельское поселения), Подосиновском, Уржумском, Шабалинском и Юрьянском районах, а также городские округа Кирово-Чепецк, Омутнинск и Слободской.
 
В Кировскую область уже поступили 30% средств фонда в размере 244 млн рублей.
 
Губернатор Игорь Васильев ранее поставил задачу проконтролировать, чтобы предоставляемое переселенцам жильё отвечало всем требованиям качества. В 2018 году переселиться из аварийного жилья должны ещё 313 человек из аварийных жилых помещений в г. Вятских Полянах и в Сосновском городском поселении.


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