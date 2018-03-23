ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

23 марта 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.8391
EURO: 70.3100
Погода в городе Кирове:
днём:  -2...0°C
вечером:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Экономика

В вятскополянском промпарке заработало новое производство

Сегодня, 10:12 | Просмотров: 94 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Хорошие Вести из Вятских Полян. На территории промпарка состоялся запуск нового производства.

Это "последний штрих" в производстве лифтового оборудования. С этого момента здесь не только конструируют и собирают лифты, но и покрывают их краской. Своя линия порошковой окраски для предприятия - это возможность в короткий срок запустить полный цикл производства и делать лифты любого уровня.

В вятскополянском промпарке заработало новое производствоМИХАИЛ БАЛАКИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ ООО "ВЫСОТА 43":
«Делать лифты не просто на поток, а по индивидуальным заказам, чтобы вытеснять с рынка иностранцев - т.е. программа импортозамещения».

Первый этап производства лифтового оборудования «Высота 43» запустила в сентябре 2017 года. Помимо современного производства, здесь создали собственный инжиниринговый центр, позволяющий разрабатывать лифты нестандартных параметров. На предприятии уже создано 63 рабочих места, привлечено почти сто млн. рублей инвестиций. Задачи на ближайшее будущее - увеличить количество рабочих мест и выпускать в год порядка 3000 лифтокомплектов.

В вятскополянском промпарке заработало новое производствоИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Что еще очень важно, в кооперации с нашим Омутнинским металлургическим заводом, который поставляет направляющие для лифтов, это новое предприятие "Высота 43" поставляет готовые комплекты для монтажников по всей стране - от Москвы до Хабаровска».

В Вятских Полянах Игорь Васильев побывал и на площадках других резидентов ТОСЭР, а также встретился с предпринимателями. Вместе с бизнес-сообществом Глава региона подробно обсудил дальнейшее развитие Вятских Полян как территории опережающего социально-экономического развития. В ходе диалога к Игорю Васильеву обратились предприниматели из г. Казани, которые уже сейчас готовы реализовать на площадях промпарка Вятских Полян проект по производству керамического щебня для дорожной «подушки». Губернатор заинтересовался предложением и пригласил предпринимателей из Татарстана на встречу и презентацию их проекта в Правительство региона.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

8:17 23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования средств, выделенных на питание детей в детских садах.

20:57 22.03.2018


В Кирове возбуждено уголовное дело по факту нецелевого расходования средств, выделенных на питание детей в детских…

Кировский борец греко-римского стиля завоевал медаль престижных соревнований.

13:38 22.03.2018


Кировский борец греко-римского стиля завоевал медаль престижных соревнований.

Воспитанницы кировской конькобежной школы выступят на всероссийских соревнованиях.

13:36 22.03.2018


Воспитанницы кировской конькобежной школы выступят на всероссийских соревнованиях.

В Кирове "садового" вора приговорили к 1 году колонии строгого режима.

12:50 22.03.2018


В Кирове "садового" вора приговорили к 1 году колонии строгого режима.

В Кирове совершено нападение на продавца магазина с применением газового баллончика.

12:42 22.03.2018


В Кирове совершено нападение на продавца магазина с применением газового баллончика.

Сотрудника кировской полиции уволили за служебный подлог.

12:26 22.03.2018


Сотрудника кировской полиции уволили за служебный подлог.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировская поэтесса Надежда Перминова презентовала школьникам свою новую книгу

11:51 23.03.2018


Кировская поэтесса Надежда Перминова презентовала школьникам свою новую книгу

Проверка газового оборудования

11:51 23.03.2018


Проверка газового оборудования

В вятскополянском промпарке заработало новое производство

10:12 23.03.2018


В вятскополянском промпарке заработало новое производство

В Кирове ни один пешеходный переход возле школ не соответствует стандартам

20:05 22.03.2018


В Кирове ни один пешеходный переход возле школ не соответствует стандартам

Лед на реках становится опасным для рыбаков

20:00 22.03.2018


Лед на реках становится опасным для рыбаков

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Вятских Полянах будут выпускать лифты

05.04.2017


В Вятских Полянах будут выпускать лифты

Игорь Васильев определил главные задачи новому министру экономического развития Кировской области.

19.12.2017


Игорь Васильев определил главные задачи новому министру экономического развития Кировской области.

В Вятских Полянах Игорь Васильев посетил промпарк

26.08.2016


В Вятских Полянах Игорь Васильев посетил промпарк

Круглый стол по моногородам

23.11.2017


Круглый стол по моногородам

Промпарки Кировской области заполняют резиденты

27.07.2017


Промпарки Кировской области заполняют резиденты

Визит Игоря Васильева в Вятские Поляны

29.08.2016


Визит Игоря Васильева в Вятские Поляны

Популярные новости

В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

18.03.2018


В Кировской области столкнулись с нехваткой бюллетеней.

В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

10.03.2018


В Кирове простились с майором Вячеславом Микрюковым.

В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

19.03.2018


В Кировской области за Владимира Путина проголосовали 70,41% избирателей, принявших участие в выборах.

Итоги выборов в Кировской области

19.03.2018


Итоги выборов в Кировской области

Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

21.03.2018


Чиновница из Советска подозревается в получении взятки

На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

12.03.2018


На переезде "Долгушино-Вахрушево" иномарка столкнулась с поездом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх