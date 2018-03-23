В вятскополянском промпарке заработало новое производство

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Хорошие Вести из Вятских Полян. На территории промпарка состоялся запуск нового производства.Это "последний штрих" в производстве лифтового оборудования. С этого момента здесь не только конструируют и собирают лифты, но и покрывают их краской. Своя линия порошковой окраски для предприятия - это возможность в короткий срок запустить полный цикл производства и делать лифты любого уровня.Первый этап производства лифтового оборудования «Высота 43» запустила в сентябре 2017 года. Помимо современного производства, здесь создали собственный инжиниринговый центр, позволяющий разрабатывать лифты нестандартных параметров. На предприятии уже создано 63 рабочих места, привлечено почти сто млн. рублей инвестиций. Задачи на ближайшее будущее - увеличить количество рабочих мест и выпускать в год порядка 3000 лифтокомплектов.В Вятских Полянах Игорь Васильев побывал и на площадках других резидентов ТОСЭР, а также встретился с предпринимателями. Вместе с бизнес-сообществом Глава региона подробно обсудил дальнейшее развитие Вятских Полян как территории опережающего социально-экономического развития. В ходе диалога к Игорю Васильеву обратились предприниматели из г. Казани, которые уже сейчас готовы реализовать на площадях промпарка Вятских Полян проект по производству керамического щебня для дорожной «подушки». Губернатор заинтересовался предложением и пригласил предпринимателей из Татарстана на встречу и презентацию их проекта в Правительство региона.