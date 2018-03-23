Какие парки и скверы отремонтируют в Кирове в 2018 году?

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В общей сложности в администрацию города Кирова были направлены 37 тысяч заявок.

В список вошли 93 территории: 62 тротуарные зоны и 31 общественная зона. Народное голосование проходило в день президентских выборов.

В итоге наибольшее количество голосов набрали:

Общегородские территории

- Набережная Вятки в Нововятском районе

- Парк имени Гагарина

- Парк Победы

- Кочуровский парк

Районные общественные территории

- Парк имени Кирова в Ленинском районе

- Северная Набережная в Октябрьском районе

- Парк Аполло в Первомайском районе

- ЛПК в Нововятском районе

Пешеходные зоны

- тротуар у Дворца творчества юных - Мемориал

- тротуары на улице Конституции в микрорайоне Радужный

- территория на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского

- улица Ленина