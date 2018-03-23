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Новости / Экономика

Какие парки и скверы отремонтируют в Кирове в 2018 году?

Сегодня, 14:47 | Просмотров: 230 | Версия для печати
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В общей сложности в администрацию города Кирова были направлены 37 тысяч заявок.

 

В список вошли 93 территории: 62 тротуарные зоны и 31 общественная зона. Народное голосование проходило в день президентских выборов.

 

В итоге наибольшее количество голосов набрали:

 

Общегородские территории
- Набережная Вятки в Нововятском районе
- Парк имени Гагарина
- Парк Победы
- Кочуровский парк

 

Районные общественные территории
- Парк имени Кирова в Ленинском районе
- Северная Набережная в Октябрьском районе
- Парк Аполло в Первомайском районе
- ЛПК в Нововятском районе

 

Пешеходные зоны
- тротуар у Дворца творчества юных - Мемориал
- тротуары на улице Конституции в микрорайоне Радужный
- территория на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Дзержинского
- улица Ленина



Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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