Кировчанам напомнили о запрете на сбор и продажу первоцветов.

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Нелегальный промысел по заготовке первоцветов, занесенных в Красную книгу, ежегодно наносит большой урон природе.

Первоцветы — это обобщённое название для всех рано зацветающих в апреле – начале мая растений. В Красную книгу Кировской области занесены представители семейств лютиковых, капустных и первоцветных.

"Ветреница лесная" растет в Вятскополянском, Малмыжском и Советском районах на опушках лесов и на сухих лугах.

Редкое реликтовое растение "Шиверекия подольская" растет только в Советском районе на обнажениях известняков по берегам р. Немды. Оба растения охраняются в пределах государственного природного заказника «Пижемский».

За сбор и продажу редких цветов предусмотрены штрафы: для граждан - до 5 тыс. рублей; должностных лиц - до 20 тыс. рублей; на юридических лиц - от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Помимо штрафов виновник должен будет возместить нанесённый природе урон. В частности, за вред, причинённый одному экземпляру побега или розетке подснежника, придется заплатить 300 рублей.

Кировчан призывают не собирать, не продавать и не покупать первоцветы, занесённые в Красную книгу РФ и находящиеся на грани исчезновения. О фактах сбора и торговли редкими растениями необходимо сообщить в органы внутренних дел.

на фото "Шиверекия подольская"