Кировчан предупреждают о новом высокотехнологичном виде мошенничества.

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В России выявлен новый высокотехнологический вид мошенничества.

Это - телефонное мошенничество с использованием возможностей IP-телефонии.

Преступники скрывают свой реальный номер и меняют его на другое сочетание цифр. При входящем звонке на экране телефона отображается сочетание цифр, совпадающее с реальными телефонными номерами кредитных и иных организаций, которые находятся в свободном доступе в сети Интернет.

От имени банка мошенники могут предложить перевести денежные средства на определенный счет для получения различных "компенсаций", "выигрышей", "премий" и так далее.

Зафиксированы случаи, когда мошенники использовали сочетание цифр, совпадающее с телефонными номерами Банка России.

Главная цель «псевдосотрудников» - получение данных паспорта, банковской карты и ее кода.

Такой же способ мошенники используют для вымогательства. Человеку могут позвонить с номера близкого родственника и сообщить, что он попал в беду и начать выманивать деньги.

по информации "Отделения Киров Волго-Вятского ГУ Банка России"