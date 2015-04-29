В Кировской области председателя правления СПК - колхоз "Ватажский" подозревают в мошенничестве.

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По версии следствия, в 2015 году председатель правления СПК – колхоз «Ватажский» для получения субсидий из федерального и областного бюджетов подготовил "липовую" справку о том, что в данном хозяйстве доля от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства составляет 95 %.

Хотя фактически этот показатель был ниже 70-ти процентов, что не давало предприятию право на субсидии. В итоге пакет документов был оформлен и колхоз получил более 370 тысяч рублей из бюджета.

Полученные денежные средства подозреваемый похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Далее председатель правления действовал подобным образом, предоставляя заведомо ложные сведения по разным категориям с целью получения денежных средств в качестве субсидий.

Всего ему удалось получить более одного миллиона рублей, которые председатель похитил, распорядившись ими по своему усмотрению.

Также следствием были установлены факты преступной деятельности по получению субсидий в 2016 году на общую сумму более 300 тысяч рублей и в 2017 – 470 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение расследование осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Кировской области. Расследование продолжается.

по информации СУ СКР по Кировской области