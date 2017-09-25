Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.
47-летняя жительница районного центра решила зарегистрироваться на Интернет-сайте одной из кредитных организаций, чтобы получить займ на весьма выгодных условиях.
Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником данной кредитной организации. Мужчина объяснил, что для получения денег необходимо заплатить страховой взнос – 8200 рублей.
Женщине сообщили номер счета, на который она перевела сумму со своей банковской карты.
Но после оплаты страховки жительница Омутнинска деньги от кредитной организации так и не получила, а ее «сотрудник» выходить на связь перестал.
Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Номер мобильного телефона звонившего зарегистрирован на территории Московской области.
по информации УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.