Жительница Омутнинска пострадала от лже-банкира.

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47-летняя жительница районного центра решила зарегистрироваться на Интернет-сайте одной из кредитных организаций, чтобы получить займ на весьма выгодных условиях.

Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником данной кредитной организации. Мужчина объяснил, что для получения денег необходимо заплатить страховой взнос – 8200 рублей.

Женщине сообщили номер счета, на который она перевела сумму со своей банковской карты.

Но после оплаты страховки жительница Омутнинска деньги от кредитной организации так и не получила, а ее «сотрудник» выходить на связь перестал.

Сейчас полицейские устанавливают личность злоумышленника. Номер мобильного телефона звонившего зарегистрирован на территории Московской области.

по информации УМВД по Кировской области