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Новости / Экономика

Кировчане продолжают доверять дистанционным мошенникам.

Вчера, 19:59 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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Одной из жертв мошенничества стала 45-летняя кировчанка.
 
Женщина через сайт объявлений «Авито» решила продать сапоги. Ей позвонила покупательница и предложила сразу же перевести предоплату за обувь. Но для этого ей потребовался не только номер карты, но и срок действия, трехзначный код, имя владельца и смс-код, поступивший от банка.
 
Проверенный трюк вновь сработал. После того, как доверчивая кировчанка продиктовала реквизиты, с карты исчезли все ее деньги.
 
Еще одной жертвой дистанционных мошенников стал житель г. Кирова, 1986 года рождения. Кировчанин нашел в интернете объявление о продаже квадрокоптера.
 
Он связался с «продавцом», договорился о сделке и перевел 31 тысячу рублей, после чего стал ждать летательный аппарат. И не дождался.
 
После того как понял, что его обманули, кировчанин обратился в полицию.
 
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.
 
по информации УМВД по Кировской области


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