Кировчане продолжают доверять дистанционным мошенникам.

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Одной из жертв мошенничества стала 45-летняя кировчанка.

Женщина через сайт объявлений «Авито» решила продать сапоги. Ей позвонила покупательница и предложила сразу же перевести предоплату за обувь. Но для этого ей потребовался не только номер карты, но и срок действия, трехзначный код, имя владельца и смс-код, поступивший от банка.

Проверенный трюк вновь сработал. После того, как доверчивая кировчанка продиктовала реквизиты, с карты исчезли все ее деньги.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стал житель г. Кирова, 1986 года рождения. Кировчанин нашел в интернете объявление о продаже квадрокоптера.

Он связался с «продавцом», договорился о сделке и перевел 31 тысячу рублей, после чего стал ждать летательный аппарат. И не дождался.

После того как понял, что его обманули, кировчанин обратился в полицию.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление личности злоумышленников.

по информации УМВД по Кировской области