Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 50 тысяч рублей.

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Кировчанин 1983 года рождения с помощью сети Интернет разместил заявку на получение кредита в сумме 300 тысяч рублей.

Спустя некоторое время ему позвонил некий «работник банка». Мужчина сообщил, что «кредит одобрен, но нужно оплатить страховку и услуги курьера, который доставит деньги заемщику прямо на дом». За это кировчанин должен был перечислить на "киви-кошелек" более 55 тысяч рублей.

Мужчина поверил незнакомцу на слово и сделал все, как его попросили. Спустя несколько дней обещанный курьер так и не появился.

Кировчанин понял, что его обманули и обратился в полицию.

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление личности дистанционного преступника.

В подобной ситуации оказалась еще одна жительница Кирова, 1997 года рождения. Девушка лишилась 7 тысяч рублей. Третья пострадавшая - жительница Нововятского района, 1987 года рождения, оплачивая "страховку кредита", отдала мошенникам 3 тысячи. Житель поселка Кикнур, 1978 г.р., желая получить займ, лишился 10 тысяч.

Полиция напоминает жителям региона о необходимости быть более бдительными: не перечисляйте свои денежные средства незнакомцам, пользуйтесь услугами проверенных финансово-кредитных учреждений.

по информации УМВД по Кировской области