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Новости / Экономика

Приговор Слободского районного суда в отношении бывшего руководителя Белохолуницкого машзавода вступил в силу.

Сегодня, 19:34 | Просмотров: 92 | Версия для печати
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Бывший руководитель ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод» Лобовиков С.М. был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 (полная невыплата заработной платы свыше 2-х месяцев, а также неполная выплата заработной платы свыше 3-х месяцев), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере с использованием служебного положения).
 
Лобовиков, являясь советником генерального директора ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод», в 2014 – 2015 годах заключал фиктивные сделки и перечислял денежные средства на счета юридических лиц, имеющих признаки фирм-однодневок.
 
Таким образом были присвоены принадлежащие предприятию 34 млн. рублей. Помимо этого осужденный с января по май 2016 года и не выплачивал заработную плату 207 работникам предприятия, причинив ущерб на общую сумму около 8 млн. руб.
 
Суд назначил Лобовикову наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 350 тыс. руб.
 
Приговор суда был обжалован стороной защиты.
 
Согласившись с доводами прокурора в апелляционной инстанции, судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда признала приговор районного суда в отношении Лобовикова законным и обоснованным.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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