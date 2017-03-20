По дороге Киров - Сидоровка запретили ездить большегрузам.
Временное ограничение вступит в силу с 9 апреля и будет действовать по 8 мая.
Решение было принято в связи с плохим состоянием автодороги из поселка в областной центр. Большегрузные автомобили в весенний период регулярно наносят этой грунтовой дороге большой урон.
Временное ограничение движения транспортных средств с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн по дороге общего пользования местного значения Киров - Сидоровка протяжённостью 9987 метров, введено на участке, расположенном между селом Порошино и посёлком Сидоровка.
Ограничение не касается легковых машин, автобусов, следующих по установленным маршрутам и техники коммунальных служб.
Добавим, что дорогу прогрейдируют, чтобы устранить имеющиеся дефекты.
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