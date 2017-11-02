В Кирове ищут подозреваемого в краже из офиса микрофинансового увреждения.

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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кирову разыскивают подозреваемого в совершении кражи ноутбука и сотового телефона.

Кража была совершена из служебного помещения микрофинансовой организации на улице Лепсе.

Приметы подозреваемого: на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см.

Был одет в серую куртку до пояса, черные спортивные штаны с белыми лампасами от пояса до колена, темная вязаная шапка, черные ботинки. При себе имел черную тканевую сумку с лямкой через плечо. Носит очки.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении человека на видеозаписи, необходимо позвонить в полицию по телефону: 67-43-18, 8-953-687-70-80 или 02.

по информации УМВД по Кировской области