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Новости / Экономика

В Кирове ищут подозреваемого в краже из офиса микрофинансового увреждения.

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 111 | Версия для печати
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Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Кирову разыскивают подозреваемого в совершении кражи ноутбука и сотового телефона.
 
Кража была совершена из служебного помещения микрофинансовой организации на улице Лепсе.
 
Приметы подозреваемого:  на вид 45-50 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см.
 
Был одет в серую куртку до пояса, черные спортивные штаны с белыми лампасами от пояса до колена, темная вязаная шапка, черные ботинки. При себе имел черную тканевую сумку с лямкой через плечо. Носит очки.
 
Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении человека на видеозаписи, необходимо позвонить в полицию по телефону: 67-43-18, 8-953-687-70-80 или 02.
 
по информации УМВД по Кировской области


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