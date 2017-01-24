В Кировской области в текущем году отремонтируют 103 участка дорог.

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Контракты на выполнение работ по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в Кировской области заключены по 84 объектам из 103.

Это все участки трасс в Кирове и две автодороги федерального значения. Проведены аукционы по пяти объектам: участок в Кирово-Чепецке, три региональных и одна федеральная дороги.

По оставшимся 14 объектам конкурсные процедуры пройдут в ближайшее время.

Всего в 2018 году планируется обновить 137 километра дорожного полотна в кировской агломерации, в том числе три объекта федерального значения, четыре объекта регионального значения, 82 объекта в Кирове, 13 объектов в Слободском и один в Кирово-Чепецке.

На эти цели направят 730 млн рублей из федерального бюджета, 653 млн рублей составит региональное софинансирование, 100 млн рублей – из бюджетов муниципальных образований. Кировская область участвует в проекте «Безопасные и качественные дороги» с 2017 года. В число 36 субъектов, где была реализована приоритетная госпрограмма, регион вошел по инициативе губернатора Игоря Васильева.

За 2017 год в регионе отремонтировали почти 126 километров автодорог, из них более 90 километров – в Кирове.