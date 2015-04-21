ОНФ просит Росприроднадзор проверить законность земляных работ в Слободском районе.

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Частная компания изымает плодородный грунт, который отправляет на продажу.

Местные жители предположили, что здесь может вестись и добыча полезного ископаемого торфа.

Данная территория входит в границы уже существующей особо охраняемой природной территории и будущего «Зеленого щита». Но поскольку земля здесь находится в частной собственности, защитный режим на нее не распространяется.

Хотя подобные земляные работы могут нанести ущерб общей экологии.

В результате добычи торфа меняется состояние грунтовых и поверхностных вод, начинаются процессы эрозии почвы. Кроме того, за право пользования недрами необходимо платить в бюджет, поскольку все полезные ископаемые принадлежат государству. В ходе рейда активисты зафиксировали номера грузовых автомобилей и другой техники, работающей на участке.

Информация направлена в Росприроднадзор РФ с просьбой проверить законность проводимых земляных работ. Добавим, что факт добычи торфа нужно доказать, и для этого необходим анализ почвы. Если факт подтвердится, то речь может идти об ответственности, вплоть до уголовной.

За осуществление предпринимательской деятельности по добыче полезных ископаемых без лицензии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей. Если же вскроется факт только лишь самовольного снятия или перемещения плодородного слоя почвы нарушителю грозит штраф до пятидесяти тысяч рублей.